Один человек погиб в лобовом ДТП с грузовиком и микроавтобусом на Кубани

В Каневском районе 10 декабря произошла массовая авария, в которой погиб человек

ДТП случилось около 18:00 на трассе Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля SsangYong при обгоне врезался в КамАЗ, который двигался ему навстречу, а затем столкнулся с ехавшим попутно микроавтобусом Renault Master.

В результате аварии водитель легковушки умер по пути в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.