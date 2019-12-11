Один человек погиб в лобовом ДТП с грузовиком и микроавтобусом на Кубани
В Каневском районе 10 декабря произошла массовая авария, в которой погиб человек
ДТП случилось около 18:00 на трассе Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля SsangYong при обгоне врезался в КамАЗ, который двигался ему навстречу, а затем столкнулся с ехавшим попутно микроавтобусом Renault Master.
В результате аварии водитель легковушки умер по пути в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, 9 декабря в Туапсинском районе машина врезалась в лошадь, которую оставили без присмотра. Животное погибло, а двух человек госпитализировали с травмами.
Читайте также
Статьи ПартнерскийКубанскому ЗСК исполняется 25 лет. Как работала законодательная власть эти годы
История становления органов власти на Кубани
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.