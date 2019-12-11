Один человек погиб в лобовом ДТП с грузовиком и микроавтобусом на Кубани

Краснодарский край

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В Каневском районе 10 декабря произошла массовая авария, в которой погиб человек

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ДТП случилось около 18:00 на трассе Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля SsangYong при обгоне врезался в КамАЗ, который двигался ему навстречу, а затем столкнулся с ехавшим попутно микроавтобусом Renault Master.

В результате аварии водитель легковушки умер по пути в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, 9 декабря в Туапсинском районе машина врезалась в лошадь, которую оставили без присмотра. Животное погибло, а двух человек госпитализировали с травмами.

ДТП Каневской район смерть

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