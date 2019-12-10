На Кубани машина врезалась в лошадь

В Туапсинском районе 9 декабря произошло ДТП с участием животного, оставленного без присмотра

Авария произошла в 18:00 на трассе Джубга — Сочи. По предварительным данным, 39-летний мужчина ехал на машине ВАЗ-21102 и на 12-м километре врезался в лошадь, которая оказалась на проезжей части.

В результате ДТП пострадали водитель и его 44-летний пассажир — их госпитализировали с травмами. Лошадь погибла, ее владельца пока не нашли.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в пресс-службе отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Другая авария с участием лошади произошла в августе в Адыгее. От столкновения с животным погибла пассажирка машины, а водителя с серьезными травмами госпитализировали.