На Кубани машина врезалась в лошадь
В Туапсинском районе 9 декабря произошло ДТП с участием животного, оставленного без присмотра
Авария произошла в 18:00 на трассе Джубга — Сочи. По предварительным данным, 39-летний мужчина ехал на машине ВАЗ-21102 и на 12-м километре врезался в лошадь, которая оказалась на проезжей части.
В результате ДТП пострадали водитель и его 44-летний пассажир — их госпитализировали с травмами. Лошадь погибла, ее владельца пока не нашли.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в пресс-службе отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Другая авария с участием лошади произошла в августе в Адыгее. От столкновения с животным погибла пассажирка машины, а водителя с серьезными травмами госпитализировали.
Читайте также
Статьи ПартнерскийКак открыть ООО и кто поможет бесплатно с этим разобраться?
Рассказываем в семи карточках
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.