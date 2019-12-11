Майкопский район занялся выращиванием фундука в промышленных масштабах
В Майкопском районе рассказали о промежуточных итогах реализации пилотного для Адыгеи проекта по выращиванию ореховых садов
С 2018 года в районе уже высадили 50 га фундука, в 2020-м площадь ореховых садов планируется увеличить еще на 50 га, сообщили порталу Юга.ру в администрации Майкопского района. Новые плантации садового фундука высадили в станице Курджипской, плодоносить они начнут через три года после закладки садов. Аграрии рассчитывают на рентабельность нового дела.
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Как отмечают специалисты, многочисленные дикие плантации фундука свидетельствуют, что Адыгея обладает уникальными условиями для его выращивания. Кроме того, развитию орехового садоводства способствуют стабильный спрос фундука на рынке и долгие сроки хранения ореха.
Для крестьянско-фермерских хозяйств, которые занимаются производством орехов, предусмотрена господдержка, добавили в администрации района.
«Всего в 2020 году запланировано высадить около 100 га многолетних насаждений, из них половина площадей будет отведена под фундук. Также аграрии займутся высадкой сливовых, грушевых и яблоневых садов», — добавили в администрации Майкопского района.
Как сообщали Юга.ру, сейчас в горной и предгорной части Адыгеи площадь, занятая многолетними плодовыми насаждениями, достигла почти 1,8 тыс. га, из них по интенсивной технологии — более 668 га.
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