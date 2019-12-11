Майкопский район занялся выращиванием фундука в промышленных масштабах

В Майкопском районе рассказали о промежуточных итогах реализации пилотного для Адыгеи проекта по выращиванию ореховых садов

С 2018 года в районе уже высадили 50 га фундука, в 2020-м площадь ореховых садов планируется увеличить еще на 50 га, сообщили порталу Юга.ру в администрации Майкопского района. Новые плантации садового фундука высадили в станице Курджипской, плодоносить они начнут через три года после закладки садов. Аграрии рассчитывают на рентабельность нового дела.

Как отмечают специалисты, многочисленные дикие плантации фундука свидетельствуют, что Адыгея обладает уникальными условиями для его выращивания. Кроме того, развитию орехового садоводства способствуют стабильный спрос фундука на рынке и долгие сроки хранения ореха.

Для крестьянско-фермерских хозяйств, которые занимаются производством орехов, предусмотрена господдержка, добавили в администрации района.

«Всего в 2020 году запланировано высадить около 100 га многолетних насаждений, из них половина площадей будет отведена под фундук. Также аграрии займутся высадкой сливовых, грушевых и яблоневых садов», — добавили в администрации Майкопского района.