Майкопский район занялся выращиванием фундука в промышленных масштабах

Адыгея

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В Майкопском районе рассказали о промежуточных итогах реализации пилотного для Адыгеи проекта по выращиванию ореховых садов

С 2018 года в районе уже высадили 50 га фундука, в 2020-м площадь ореховых садов планируется увеличить еще на 50 га, сообщили порталу Юга.ру в администрации Майкопского района. Новые плантации садового фундука высадили в станице Курджипской, плодоносить они начнут через три года после закладки садов. Аграрии рассчитывают на рентабельность нового дела.

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Как отмечают специалисты, многочисленные дикие плантации фундука свидетельствуют, что Адыгея обладает уникальными условиями для его выращивания. Кроме того, развитию орехового садоводства способствуют стабильный спрос фундука на рынке и долгие сроки хранения ореха.

Для крестьянско-фермерских хозяйств, которые занимаются производством орехов, предусмотрена господдержка, добавили в администрации района.

«Всего в 2020 году запланировано высадить около 100 га многолетних насаждений, из них половина площадей будет отведена под фундук. Также аграрии займутся высадкой сливовых, грушевых и яблоневых садов», — добавили в администрации Майкопского района.

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Как сообщали Юга.ру, сейчас в горной и предгорной части Адыгеи площадь, занятая многолетними плодовыми насаждениями, достигла почти 1,8 тыс. га, из них по интенсивной технологии — более 668 га.

Растениеводство Сельское хозяйство

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