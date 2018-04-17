В Адыгее будут выращивать ягоды и фрукты по итальянской технологии

Адыгея готова рассмотреть весь спектр направлений сотрудничества по внедрению передовых итальянских технологий в сфере АПК

Об этом заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе переговоров с итальянскими предпринимателями, посетившими Адыгею в рамках бизнес-миссии «Италия встречает Кавказ».

По информации Пьер Паоло Лодиджиани и Ибрагима Тлиапа — учредителей ООО «Маарис», в рамках реализуемых совместных с итальянскими инвесторами проектов в Теучежском районе заложен яблоневый сад площадью до 100 га. Также в 2017 году было высажено 50 га чеснока. Приобретена ферма, после модернизации там будут размещены склады, холодильное оборудование. Планируется построить тепличный комплекс по выращиванию ремонтантной малины, рукколы и салата айсберг.

«Для выращивания голубики, которую инвесторы намерены высадить в мае, подготовлено 38 га. Два участка по 30 га отведено под новые яблоневые сады. В этом году планируется построить завод по переработке молока и производству трех видов итальянского сыра. Уже разработана проектно-сметная документация, приобретено необходимое оборудование. Сейчас решается вопрос о привлечении кредитных средств», — ранее сообщил Юга.ру Ибрагим Тлиап.

Как уточнили в пресс-службе главы республики, в регионе заложено 1857 га садов интенсивного типа, с использованием итальянской технологии — 687 га яблоневых садов, 167,3 га ореха фундука, 30 га грецкого ореха и питомники плодовых, ягодных культур.

При выращивании земляники аграрии Адыгеи также используют рассаду, подготовленную по итальянской технологии «фриго». В сочетании с капельным орошением она позволила поднять урожайность до 25-30 тонн с одного гектара, повысив производство земляники до уровня высокорентабельного. Кроме того, закладываются питомники с использованием посадочного материала из Итальянской республики по выращиванию саженцев яблонь и земляники.

«Производство экологически чистой продовольственной и сельскохозяйственной продукции является основой качества жизни населения республики, и мы уделяем этому большое значение. Полученный опыт позволяет нам в дальнейшем развивать садоводство в Адыгее и расширять рынок сбыта. С учетом всего этого Адыгея готова рассмотреть весь спектр направлений сотрудничества по внедрению передовых итальянских технологий в сфере переработки сельхозпродукции», — отметил Мурат Кумпилов.