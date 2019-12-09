Майкопский район перевыполнил план по закладке новых садов

Адыгея

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В Майкопском районе Адыгеи 5 декабря завершили закладку новых садов с яблонями и фундуком

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Всего в этом году высажено 80,3 га многолетних насаждений при целевом показателе в 59 га. Об этом сообщили порталу Юга.ру в администрации Майкопского района, который показал один из лучших результатов по высадке многолетних насаждений.

По данным минсельхоза Адыгеи, всего в республике в этом году высадили 200 га садов, из них чуть меньше половины приходится на Майкопский район.

«Глава республики Мурат Кумпилов и руководитель Майкопского района Олег Топоров ставят задачу рационального использования земель сельхозназначения. Поэтому в районе мы делаем ставку на развитие садоводства, исходя из задач состава почвы, которая подходит в основном для многолетних насаждений. Кроме того, благодаря горно-климатическим условиям, фрукты, выращенные в нашем районе, обладают уникальными вкусовыми качествами и окрасом плодов», — отметили в администрации Майкопского района.

С 2012 года в районе перешли на закладку садов по интенсивной технологии, то есть на 1 га высаживается более 800 саженцев. Такой вид закладки позволяет получить товарную продукцию на третий год посадки, что дает возможность увеличивать валовой сбор плодов, добавила замруководителя управления отраслевого развития администрации района Нина Самойлова.

Сейчас в горной и предгорной части Адыгеи площадь, на которой растут многолетние плодовые деревья, составляет почти 1,8 тыс. га, из них по интенсивной технологии — более 668 га.

Мурат Кумпилов Растениеводство Сельское хозяйство

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