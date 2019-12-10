На Кубани появится институт наставничества для трудных подростков

Об этом речь шла на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации края, которое прошло 10 декабря в Краснодаре.

На мероприятии утвердили положение о наставничестве над несовершеннолетними, состоящими на профучете. Проект документа уже рассмотрели все муниципалитеты. Вице-губернатор Анна Минькова сообщила, институт наставничества заработает в крае в 2020 году.

«Наставничество является добровольным. У нас должны появиться люди, которые сами захотят взять под опеку ребенка из неблагополучной семьи или который стоит на учете. С ним не нужно будет постоянно находиться рядом, но время уделять ему будет необходимо», — акцентировала Анна Минькова.