На Кубани появится институт наставничества для трудных подростков
Власти Краснодарского края решили создать в регионе институт наставничества для трудных подростков
Об этом речь шла на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации края, которое прошло 10 декабря в Краснодаре.
На мероприятии утвердили положение о наставничестве над несовершеннолетними, состоящими на профучете. Проект документа уже рассмотрели все муниципалитеты. Вице-губернатор Анна Минькова сообщила, институт наставничества заработает в крае в 2020 году.
«Наставничество является добровольным. У нас должны появиться люди, которые сами захотят взять под опеку ребенка из неблагополучной семьи или который стоит на учете. С ним не нужно будет постоянно находиться рядом, но время уделять ему будет необходимо», — акцентировала Анна Минькова.
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Планируется, что обучение наставников, которые должны стать позитивным примером для подростков, организуют до 1 февраля. Планируется, что такой институт станет дополнительной мерой профилактики правонарушений.
Министр образования, науки и молодежной политики Елена Воробьева в свою очередь сообщила, что в образовательных организациях профилактическая работа проводится с 5 тыс. 106 подростками, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Как писали Юга.ру, согласно данным ФСИН, больше всего несовершеннолетних осужденных в России отбывают наказание за преступления, связанные с наркотиками. Также среди преступлений, которые они совершают, — кражи, изнасилования, разбой, причинение тяжкого вреда здоровью и убийства.
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