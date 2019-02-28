Во ФСИН России рассказали, за какие преступления чаще всего отбывают наказание подростки

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В Федеральной службе исполнения наказаний России рассказали, за какие преступления чаще всего сажают в колонию подростков

По данным ведомства, на 31 декабря 2018 года в воспитательных колониях содержали 1 тыс. 310 несовершеннолетних. В 2017 году в колониях было 1 тыс. 395 осужденных подростков.

В прошлом году больше всего несовершеннолетних осужденных (16,2%) отбывали наказание за преступления, связанные с наркотиками.

Еще 12,8% осужденных подростков сидели в колониях за кражу, 12,5% — за изнасилование, 11,9% — за грабеж, 10,8% — за разбой, 9,2% — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 8,9% — за убийство, сообщает 28 февраля RT.

Дети ФСИН
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