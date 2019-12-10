В Новороссийске поймали мужчину, который стрелял в прохожих из игрушечного пистолета

На видео молодой человек, находясь за рулем автомобиля, двигается по главной улице города и стреляет в прохожих из игрушечного пистолета. На ролик обратила внимание полиция. Сотрудники посчитали происходящее нарушением общественного порядка.

«В течение нескольких часов полицейские установили личность и местонахождение правонарушителя. 24-летнего новороссийца задержали по месту его проживания», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В действиях мужчины есть признаки состава правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство). Ему грозит штраф в до тысячи рублей или арест на срок до 15 суток.

Как писали Юга.ру, в сентябре в соцсетях появилось видео, на котором мужчина за рулем автомобиля Mercedes с чеченскими номерами стреляет в воздух из пистолета в Краснодаре. На следующий день сотрудники ДПС остановили эту машину и задержали краснодарца. На него наложили штрафы за езду на автомобиле с затонированными передними стеклами и с непристегнутым ремнем безопасности, а при осмотре машины изъяли пистолет, который, согласно документам, относится к охолощенному оружию.