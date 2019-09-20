У краснодарца, стрелявшего в воздух из машины, было пять неоплаченных штрафов за превышение скорости
В Краснодаре 20 сентября оштрафовали 30-летнего местного жителя, который в составе свадебного кортежа стрелял в воздух из пистолета
Вечером 19 сентября в соцсетях появилось видео, на котором мужчина за рулем автомобиля Mercedes с чеченскими номерами стреляет в воздух из пистолета. На следующий день утром на улице Мачуги сотрудники ДПС остановили эту машину и задержали краснодарца.
Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что за езду на автомобиле с затонированными передними стеклами и с не пристегнутым ремнем безопасности на водителя наложили штрафы. Мужчина должен заплатить 1,5 тыс. рублей.
Выяснилось, что у краснодарца пять неоплаченных штрафов ГИБДД за превышение скорости. Их общая сумма составляет 4 тыс. рублей. Все нарушения зафиксировали автоматически спецсредства. В связи с этим на него составили пять административных протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). За такие нарушения предусмотрен штраф в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа. Материалы направят в суд.
Коноваленко добавил, что при осмотре машины у мужчины изъяли пистолет, который, согласно документам, относится к охолощенному оружию [изделие, предназначенное для имитации выстрела — прим. редакции]. Сейчас молодой человек находится в отделе полиции, где дает объяснения.
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