В Краснодаре открылся «Почтовый домик Деда Мороза»
«Почтовый домик Деда Мороза» 20 ноября открылся в Краснодаре возле Дворца искусств «Премьера»
В домике на улице Стасова, 175 каждый желающий сможет оставить свои письма, рисунки и поделки для Деда Мороза. Работы будут приниматься ежедневно с 11:00 до 17:00 до 30 декабря включительно. Ребята, написавшие самые необычные письма, получат подарки и приглашение на «Новогоднюю фантазию-26», которую покажут 5 января 2020 года в 13:00. В этом году представление будет называться «Чудеса Лукоморья», это музыкальная сказка по мотивам произведений Александра Пушкина.
Впервые «Почтовый домик Деда Мороза» открылся в Краснодаре в преддверии 2009 года, рассказали в пресс-службе ТО «Премьера».
Как писали Юга.ру, муниципальные театры и концертные залы Краснодара подготовили программу на новогодние праздники. С расписанием представлений можно ознакомиться здесь.
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