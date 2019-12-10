Путин наградил Хабенского премией за благотворительность

Президент Владимир Путин подписал указ о присуждении актеру Константину Хабенскому премии за выдающиеся достижения в благотворительной деятельности

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«Присудить государственную премию Российской Федерации за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности 2019 года... Хабенскому Константину Юрьевичу, учредителю Благотворительного фонда Константина Хабенского», — цитирует указ 10 декабря RT.

Также Владимир Путин наградил премией за правозащитную деятельность председателя совета организации «Союз семей военнослужащих России» Марию Большакову.

Как писали Юга.ру, президент Владимир Путин 21 апреля дал указание Минздраву предоставить россиянам возможность посещать родственников, находящихся в реанимации. Об этом его попросил актер Константин Хабенский в ходе прямой линии 14 апреля.

А 9 июня Хабенский выступил в поддержку журналиста Голунова на открытии «Кинотавра».