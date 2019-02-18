Ученые назвали продукт, увеличивающий риск развития рака

Американские ученые провели исследование и выявили продукт, который увеличивает риск заболевания раком

Исследование провели специалисты Онкологического центра имени Андерсона в США. Они устроили эксперимент над мышами. Их разделили на группы. Одной из них давали сахарозу в таком объеме, который потребляют во многих западных странах. Другую группу животных посадили на крахмальную диету без сахара.

Ученые сделали вывод, что повышение уровня сахара в крови у первой группы вызывало быстрый рост онкологических заболеваний. Выяснилось, что сильное влияние на животных оказал высокофруктозный кукурузный сироп и столовый сахар. Эти продукты привели к росту метастазов в легких мышей.