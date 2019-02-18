Ученые назвали продукт, увеличивающий риск развития рака
Американские ученые провели исследование и выявили продукт, который увеличивает риск заболевания раком
Исследование провели специалисты Онкологического центра имени Андерсона в США. Они устроили эксперимент над мышами. Их разделили на группы. Одной из них давали сахарозу в таком объеме, который потребляют во многих западных странах. Другую группу животных посадили на крахмальную диету без сахара.
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Ученые сделали вывод, что повышение уровня сахара в крови у первой группы вызывало быстрый рост онкологических заболеваний. Выяснилось, что сильное влияние на животных оказал высокофруктозный кукурузный сироп и столовый сахар. Эти продукты привели к росту метастазов в легких мышей.
Специалисты уточнили, что высокофруктозный кукурузный сироп часто содержится в конфетах, мороженом, выпечке, варенье, желе, соках, йогуртах. Этот продукт также приводит к развитию диабета, ожирения и болезней сердца. Гражданам рекомендовали заменить сладкое фруктами, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Food News.
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