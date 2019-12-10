Эксперт предрекли кризис авиационных кадров в России
Эксперты рассказали, из-за каких проблем в России скоро не будет хватать пилотов гражданской авиации
Сейчас в гражданской авиации работают 3 тыс. 850 летчиков в возрасте от 50 до 60 лет. В ближайшее время они начнут уходить на пенсию, после чего отрасль может ощутить нехватку работников, отметил глава профсоюза летного состава Мирослав Бойчук.
Летные училища выпускают в год приблизительно 730 пилотов. К 2022 году потребность в них вырастет до 873 человек в год. Чтобы достигнуть этой отметки, несколько лет назад уже требовалось увеличить ежегодный набор конкурсантов на 20-30 человек, однако сделано это не было.
Глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев 9 декабря рассказал телеканалу «360», что училищам не хватает пилотов-инструкторов. Их зарплата в учреждении составляет 60-70 тыс. рублей, в то время как в авиакомпаниях можно получать до 300 тыс. рублей.
Аналитик уточнил, что в летной отрасли уже существует дефицит командиров воздушных судов. По его словам, это влечет за собой другую проблему: курсанты, пройдя теоретическую часть, не могут получить налет, чтобы закончить обучение. Соответственно, на работу они устроиться тоже не могут.
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По мнению Пантелеева, последняя проблема особенно ощущается в вертолетной отрасли, куда почти не приходят свежие кадры. После того, как наиболее возрастные летчики уйдут на пенсию, оставшимся придется летать в несколько раз чаще. Эксперт уверен, что это скажется на их здоровье. Такой дефицит нужно решать привлечением к подготовке кадров частных авиационных учебных центров, считает эксперт.
Другой авиаспециалист Дмитрий Адамидов отметил, что сейчас российские кадры активно переманивают на азиатский рынок. Приглашения на работу летчиков из стран СНГ ни к чему не приведет, потому что их также забирают в азиатский флот.
Он добавил, что при отсутствии прироста кадров за штурвал будут отправляться менее подготовленные пилоты. А это, в свою очередь, сделает полеты небезопасными.
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Пантелеев, однако, не согласился с этим и отметил, что 10-15 лет назад ситуация была хуже, поскольку тогда сфальсифицировать документы было гораздо легче.
«Количество проверок, степень контроля и его жесткость превышают все разумные пределы. Поэтому негосударственных учебных центров осталось очень мало и вносить существенный вклад в подготовку летного персонала они уже не в состоянии. Из-за некоторых нечистых на руку граждан целый пласт учебных заведений был уничтожен, в том числе легальных», — добавил он.
Олег Пантелеев подытожил, что в России необходима система, работающая без сбоев, а также финансирование учебных заведений, которого бы хватало на «адекватную зарплату инструкторскому составу и поддержку в летной годности парка учебных самолетов». Кроме того, по его мнению, нужно вводить платное обучение в государственных учреждениях. Это смотивирует студента, отдающего деньги за дорогостоящее обучение, серьезнее относиться к своей карьере.
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