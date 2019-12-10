Эксперт предрекли кризис авиационных кадров в России

Сейчас в гражданской авиации работают 3 тыс. 850 летчиков в возрасте от 50 до 60 лет. В ближайшее время они начнут уходить на пенсию, после чего отрасль может ощутить нехватку работников, отметил глава профсоюза летного состава Мирослав Бойчук.

Летные училища выпускают в год приблизительно 730 пилотов. К 2022 году потребность в них вырастет до 873 человек в год. Чтобы достигнуть этой отметки, несколько лет назад уже требовалось увеличить ежегодный набор конкурсантов на 20-30 человек, однако сделано это не было.

Глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев 9 декабря рассказал телеканалу «360», что училищам не хватает пилотов-инструкторов. Их зарплата в учреждении составляет 60-70 тыс. рублей, в то время как в авиакомпаниях можно получать до 300 тыс. рублей.

Аналитик уточнил, что в летной отрасли уже существует дефицит командиров воздушных судов. По его словам, это влечет за собой другую проблему: курсанты, пройдя теоретическую часть, не могут получить налет, чтобы закончить обучение. Соответственно, на работу они устроиться тоже не могут.