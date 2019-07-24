Краснодарское летное училище снова начало набирать девушек

Краснодарский край

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В Краснодарском летном училище в июле в третий раз стартовал набор девушек

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В училище смогут попасть только 15 девушек, при этом конкурс составляет 10 человек на место. Процесс обучения для будущих летчиц не отличается от мужского, однако им разрешен маникюр, косички и немного косметики, сообщил телеканал «Звезда».

Большинство кандидаток отсеивается на первом этапе, при прохождении медкомиссии. Также, в училище есть специальный тренажер, который с точностью повторяет устройство настоящего боевого самолета. Компьютер имитирует все, что происходит за бортом. 

Как сообщали Юга.ру, 13 августа 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что девушки впервые в российской истории смогут обучаться на военных летчиц. В конце августа Краснодарское летное училище впервые в России начало принимать девушек.

Авиация Вузы Краснодар
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