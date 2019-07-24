Краснодарское летное училище снова начало набирать девушек

В Краснодарском летном училище в июле в третий раз стартовал набор девушек

В училище смогут попасть только 15 девушек, при этом конкурс составляет 10 человек на место. Процесс обучения для будущих летчиц не отличается от мужского, однако им разрешен маникюр, косички и немного косметики, сообщил телеканал «Звезда».

Большинство кандидаток отсеивается на первом этапе, при прохождении медкомиссии. Также, в училище есть специальный тренажер, который с точностью повторяет устройство настоящего боевого самолета. Компьютер имитирует все, что происходит за бортом.