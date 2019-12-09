В России разработали стандарты экологически чистых продуктов
В России эксперты разработали требования к производству и хранению экологически чистой продукции
Стандарты сельскохозяйственной продукции, которая может считаться экологически чистой, разработали специалисты Российской системы качества и эксперты научных и отраслевых объединений. Шесть из них утвердил Росстандарт.
В одобренных стандартах «зеленой» продукции содержатся определения продукции, сырья, оценки их соответствия, а также правила производства, хранения и перевозки. Еще два стандарта определяют состав минеральных удобрений. В частности, в них рекомендуется уменьшить количество свинца, кадмия и других тяжелых металлов.
Применяя такие стандарты, производители смогут подтвердить, что в своем производстве они перешли от интенсивного ведения сельского хозяйства к более мягкому. Кроме того, компании, внедрившие стандарты, смогут использовать маркировку с отличительным знаком экологически чистой продукции.
Замглавы Роскачества Елена Саратцева 9 декабря отметила, что стандарты разрабатывались с учетом международного опыта. По словам гендиректора Российской ассоциации производителей удобрений Андрея Гурьева, некоторые из норм производства удобрений жестче, чем в Евросоюзе, сообщил РБК.
Законопроект об экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии Минсельхоз разработал в июле. В документе указано, что закон направлен на «сокращение негативного влияния производства и потребления на окружающую среду, здоровье человека, климат и природные ресурсы». Проект уже приняли в правительстве, сейчас он находится на этапе финального формирования.
Напомним, в 2017 году Минздрав разработал концепцию маркировки «здоровых» продуктов.
Читайте также
Статьи ПартнерскийКак открыть ООО и кто поможет бесплатно с этим разобраться?
Рассказываем в семи карточках
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.