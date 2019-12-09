В России разработали стандарты экологически чистых продуктов

В России эксперты разработали требования к производству и хранению экологически чистой продукции

Стандарты сельскохозяйственной продукции, которая может считаться экологически чистой, разработали специалисты Российской системы качества и эксперты научных и отраслевых объединений. Шесть из них утвердил Росстандарт. В одобренных стандартах «зеленой» продукции содержатся определения продукции, сырья, оценки их соответствия, а также правила производства, хранения и перевозки. Еще два стандарта определяют состав минеральных удобрений. В частности, в них рекомендуется уменьшить количество свинца, кадмия и других тяжелых металлов.