Здоровое питание. По какому принципу Минздрав предлагает маркировать полезные продукты

26 июля 2017 года правительство утвердило паспорт проекта «Формирование здорового образа жизни», согласно которому к 2025 году доля россиян, ведущих здоровый образ жизни, должна дойти до 60%. 12 октября замглавы Минздрава Дмитрий Костенников направил в правительство письмо, содержащее концепцию маркировки, которая позволит отмечать «здоровые» продукты. Всего предусматривается создание трех списков: в первый войдет продукция изначально из категории «здорового» питания, во второй, напротив, продукты, которые не могут войти в список полезных, третий обозначит допустимую норму содержания общих жиров, поваренной соли и добавленного сахара.

Если концепцию одобрят, визуальные элементы маркировки будут разработаны к февралю 2018 года, а новые правила начнут действовать в апреле. Маркировка при этом станет добровольной для производителей. Известно, что регулярное потребление продуктов с избыточным содержанием соли, сахара и общих жиров приводит к развитию хронических заболеваний. Таким образом, чиновники намерены помочь приверженцам ЗОЖ выбрать продукты к семейному столу. В список самых вредных продуктов, по мнению Всемирной организации здравоохранения, входят не только картофель фри, сладкая газировка и блюда быстрого приготовления, но и консервы, сосиски и колбасы, сладости со сложным составом и большим количеством добавок. Все эти продукты и блюда содержат как минимум один из «отягощающих» ингредиентов, а то и все три.

Однозначно полезными продуктами будут признаны овощи, свежие и замороженные фрукты, бобовые, мясо и птица, рыба и морепродукты, яйца и крупы. Алкоголь, «энергетики», шоколад и кондитерские изделия попадут во второй, негативный список. Сухофрукты, орехи, хлеб, хлопья для завтраков, мясные и рыбные полуфабрикаты, молочная продукция должны будут пройти проверку на соответствие допустимым нормам уровня содержания опасных компонентов — тех самых соли, сахара и жира.

Врачи положительно восприняли инициативу Минздрава, так как наша страна входит в число лидеров по количеству смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, а их провоцирует в первую очередь неправильное питание. Представители медицинской общественности предлагают идти дальше и стимулировать потребителей покупать «здоровые» продукты.

Уже сегодня крупнейшие ретейлеры расширяют ассортимент товаров, которые должны входить в полноценный рацион следящего за здоровьем человека. Многие торговые сети увеличивают предложение свежих овощей и фруктов, мяса, рыбы, молочной продукции. Так, после смены концепции в 2013 году торговая сеть «Пятёрочка» изменила ассортиментную политику — более трети представленных на полках продуктов относятся к категории «фреш» или входят в сегмент товаров с короткими сроками хранения. При этом особое внимание в «Пятёрочке» отводят контролю качества на всех этапах — от выбора поставщика до соблюдения сроков и условий хранения на прилавках. В каждом из более чем 11 тыс. универсамов за качество отвечает директор по свежести, его рабочее место находится прямо в торговом зале, часто его можно увидеть прямо рядом с зоной касс.

Многие розничные компании отмечают, что рост спроса на продукты здорового рациона — новый тренд на рынке, которому не мешает даже кризис. По данным исследования «РосИндекс», которое проводит исследовательская компания Ipsos Comcon, для 75% российских покупателей качество продуктов важнее всего.