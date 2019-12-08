Водитель легковушки разбился в лобовом ДТП с грузовиком на Кубани
На трассе в Абинском районе днем 8 декабря произошло смертельное ДТП
Авария случилась в 13:00 на 83-м км дороги А146 Краснодар — Верхнебаканский недалеко от поселка Ахтырского. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в грузовик Volvo.
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В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте, сообщила порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
Спустя два часа движение на участке трассы, где произошла авария, было полностью восстановлено.
В октябре на трассе Краснодар — Верхнебаканский произошла еще одна авария с летальным исходом. Тогда машина упала с моста6 в результате погибли трое парней.
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