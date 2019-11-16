В Крымском районе два грузовика столкнулись на встречке
В поселке Нижнебаканском Крымского района 16 ноября произошло лобовое ДТП с участием двух грузовиков. Есть пострадавшие
Авария случилась около 8:00. По предварительным данным, грузовик Scania с полуприцепом выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовой Freightliner также с полуприцепом.
В результате аварии пострадали водитель и пассажир Scania, их доставили в больницу, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что на месте аварии вводили реверсивное движение, на месте работали сотрудники ДПС.
Еще одно ДТП с участием грузовика произошло 13 ноября на трассе «Кавказ» в Кавказском районе. Там автомобиль BMW Х5 выехал на встречку и врезался в большегруз Scania, водитель легковушки погиб на месте.
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