В Крымском районе два грузовика столкнулись на встречке

Краснодарский край

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В поселке Нижнебаканском Крымского района 16 ноября произошло лобовое ДТП с участием двух грузовиков. Есть пострадавшие

Авария случилась около 8:00. По предварительным данным, грузовик Scania с полуприцепом выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовой Freightliner также с полуприцепом. 

В результате аварии пострадали водитель и пассажир Scania, их доставили в больницу, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что на месте аварии вводили реверсивное движение, на месте работали сотрудники ДПС.

Еще одно ДТП с участием грузовика произошло 13 ноября на трассе «Кавказ» в Кавказском районе. Там автомобиль BMW Х5 выехал на встречку и врезался в большегруз Scania, водитель легковушки погиб на месте.

ГИБДД ДТП Крымский район Полиция

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