В Крымском районе два грузовика столкнулись на встречке

В поселке Нижнебаканском Крымского района 16 ноября произошло лобовое ДТП с участием двух грузовиков. Есть пострадавшие

Авария случилась около 8:00. По предварительным данным, грузовик Scania с полуприцепом выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовой Freightliner также с полуприцепом.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир Scania, их доставили в больницу, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что на месте аварии вводили реверсивное движение, на месте работали сотрудники ДПС.