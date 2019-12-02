«Локомотив-Кубань» в гостях проиграл «Енисею»

Краснодарский край

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Баскетболисты «Локомотива-Кубани» уступили красноярскому «Енисею» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая 2 декабря в Красноярске, закончилась со счетом 98:91. Хозяева завладели преимуществом в счете с самого начала матча и удерживали лидерство до конца игры (30:22, 24:25, 22:18, 22:26).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дастин Хог, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов. У краснодарцев 19 очков набрал капитан Дмитрий Кулагин, Джонни О'Брайант принес «Локомотиву» 17 очков.

Следующий матч «Локо» проведет на домашней арене — 7 декабря примет саратовский «Автодор».

Баскетбол ПБК «Локомотив-Кубань»

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