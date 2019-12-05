В России выступили с предложением снова разрешить торговлю сигаретами у школ

Участники сетевой и несетевой розничной торговли просят пересмотреть ограничение на продажу сигарет в радиусе 100 метров от образовательных учреждений

Ассоциации ритейлеров России 31 октября направили письмо вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой пересмотреть или отменить одно из действующих ограничений на продажу табачных изделий, сообщили 5 декабря «Известия».

Письмо подписали председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков, директор Союза независимых сетей России Сергей Кузнецов, председатель Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. Копия документа есть в распоряжении редакции, утверждают «Известия».

Действующий в России антитабачный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…» (15-ФЗ) содержит неточные формулировки и не позволяет продавать табачные изделия даже в тех местах, где есть специализированные организации: автошколы, курсы повышения квалификации или курсы иностранных языков, считают участники рынка. Авторы письма просят либо скорректировать формулировки, либо вовсе снять запрет.

Вице-премьер обращение получил, сейчас оно передано на проработку в Минпромторг, Минсельхоз и Минздрав. К концу 2019 года министерства представят свои предложения по этому поводу в правительство.

Как писали Юга.ру, 16 июля Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о возвращении мест для курения в аэропорты, а 20 ноября в Госдуму внесли законопроект, который вводит в законодательство понятие «единая минимальная цена табачной продукции» и устанавливает порядок ее расчета.