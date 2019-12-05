В России выступили с предложением снова разрешить торговлю сигаретами у школ
Участники сетевой и несетевой розничной торговли просят пересмотреть ограничение на продажу сигарет в радиусе 100 метров от образовательных учреждений
Ассоциации ритейлеров России 31 октября направили письмо вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой пересмотреть или отменить одно из действующих ограничений на продажу табачных изделий, сообщили 5 декабря «Известия».
Письмо подписали председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков, директор Союза независимых сетей России Сергей Кузнецов, председатель Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. Копия документа есть в распоряжении редакции, утверждают «Известия».
Действующий в России антитабачный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…» (15-ФЗ) содержит неточные формулировки и не позволяет продавать табачные изделия даже в тех местах, где есть специализированные организации: автошколы, курсы повышения квалификации или курсы иностранных языков, считают участники рынка. Авторы письма просят либо скорректировать формулировки, либо вовсе снять запрет.
Вице-премьер обращение получил, сейчас оно передано на проработку в Минпромторг, Минсельхоз и Минздрав. К концу 2019 года министерства представят свои предложения по этому поводу в правительство.
Как писали Юга.ру, 16 июля Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о возвращении мест для курения в аэропорты, а 20 ноября в Госдуму внесли законопроект, который вводит в законодательство понятие «единая минимальная цена табачной продукции» и устанавливает порядок ее расчета.
Читайте также
Жителей станицы в Крымском районе заставляют снести дома из‑за близости к газопроводу
Газовики говорят, что все по закону
Статьи Партнерский«Быть экологичным — выгодно»
Интервью с производителем деревянной кухонной утвари Иваном Куккоевым
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.