«Ласточку» из Майкопа в Адлер отменят до декабря из-за ремонта тоннеля

Адыгея, Краснодарский край

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На железнодорожном перегоне Кабардинская — Хадыженская на два месяца изменится график движения электропоездов

В связи с проведением планового ремонта тоннеля с 13 октября до 7 декабря отменят утренние и вечерние скоростные электропоезда «Ласточка» по маршруту Майкоп — Адлер и обратно, сообщили порталу Юга.ру в минстрое Адыгеи со ссылкой на РЖД.

Кроме того, на этот же срок изменится расписание пригородного электропоезда Майкоп — Туапсе: из столицы Адыгеи электричка будет выходить на 20 минут позже, в 6:31 и проследует до станции Кабардинская, откуда пассажиров бесплатно на автобусах довезут до станции Хадыженская. Там будет пересадка на электропоезд Хадыженская — Туапсе. В обратном направлении электропоезд будет отправляться из Туапсе в 17:32 и прибывать в Майкоп в 00:05.

«Для удобства пассажиров существует альтернативный автобусный маршрут "Астрахань — Сочи", который работает через день. Из Майкопа автобус отправляется в 6:45, прибывает в Сочи в 12:30, на обратном пути отправление в 8:00, прибытие в Майкоп — в 16:30», — рассказали в минстрое Адыгеи.

Железная дорога Майкоп Поезда РЖД Транспорт Туапсинский район

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