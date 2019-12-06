Пропавшую в Краснодаре 15-летнюю девочку нашли за городом

Девочку, пропавшую неделю назад в Краснодаре, нашли 5 декабря за пределами города

Напомним, 29 ноября школьница вышла из своего дома на улице Гидростроителей и не вернулась. Тогда следственный комитет начал доследственную проверку. 6 декабря стало известно, что девочку нашли.

«Она жива и здорова», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По некоторым данным, в тот момент, когда подростка нашли, она находилась на границе Краснодарского края с другим регионом.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре 5 декабря нашли двух девочек из Абинска, которые пропали без вести почти месяц назад.