Пропавшую в Краснодаре 15-летнюю девочку нашли за городом
Девочку, пропавшую неделю назад в Краснодаре, нашли 5 декабря за пределами города
Напомним, 29 ноября школьница вышла из своего дома на улице Гидростроителей и не вернулась. Тогда следственный комитет начал доследственную проверку. 6 декабря стало известно, что девочку нашли.
«Она жива и здорова», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По некоторым данным, в тот момент, когда подростка нашли, она находилась на границе Краснодарского края с другим регионом.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре 5 декабря нашли двух девочек из Абинска, которые пропали без вести почти месяц назад.
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