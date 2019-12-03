В Краснодаре пропала 15-летняя Лиана Джалад

Краснодарский край

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В Краснодаре ищут 15-летнюю школьницу, которая пропала 29 ноября

Девочка вышла из своего дома на улице Гидростроителей 29 ноября, по данным на 3 декабря она все еще не вернулась. Местонахождение Лианы Джалад неизвестно. Следственный комитет начал доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

На вид пропавшей 16-17 лет, рост 160-165 см, среднее телосложение, овальная форма лица, средний лоб, овальные карие глаза, длинные и волнистые волосы. В момент исчезновения на девочке была светло-фиолетовая куртка, серые брюки и белые кроссовки.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Лианы Джалад, следователи просят позвонить по телефонам: 8(905)402-89-39 или 02, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, накануне по дороге в школу в станице Чебургольской пропала 17-летняя Алла Сафарова. Сейчас ее разыскивает полиция.

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