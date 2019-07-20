Правительство хочет собрать данные о россиянах на одном сайте

О принятии такого решения сообщил 20 июля сайт органа власти. Федеральный закон «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации». Правительство решило, что подобный ресурс позволит «повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, информационную открытость и прозрачность системы государственного и муниципального управления для граждан, в том числе обеспечить доступность для граждан информации о них, находящейся в распоряжении органов государственной власти, органов управления государственными внебюджетными фондами и органов местного самоуправления».

В то же время продолжаются случаи утечек персональных данных россиян, которые происходят в связи с интернет-ресурсами, связанными с государственными процессами. Так, в апреле стало известно об утечке 2,24 млн записей с паспортными данными, номерами СНИЛС и сведениями о трудоустройстве граждан. Эти данные потерялись (или были проданы/похищены) на электронных торговых закупочных площадках, где размещают коммерческие и государственные услуги. В том же месяце в интернете обнаружили личные данные около 120 тысяч из черного списка Банка России.