Данные клиентов из черного списка Центробанка попали в интернет
Личные данные около 120 тыс. клиентов из черного списка ЦБ, отказников по антиотмывочному законодательству, нашли в интернете
Базу данных отказников обнаружил «Коммерсантъ» на специализированных форумах. В нее попала информация о клиентах, которым банки отказали в обслуживании по закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (115-ФЗ).
Большая часть информации — о физлицах и индивидуальных предпринимателях, еще часть — о юрлицах. В открытом доступе оказались ФИО, даты рождения, данные паспортов физлиц, про ИП известны ФИО и ИНН, про компании — наименование, ИНН, ОГРН.
Читайте также:
В одном из банков «Коммерсанту» неофициально подтвердили, что в списке отражены данные реальных клиентов-отказников. При этом эксперты, опрошенные газетой, не могли вспомнить случаи, когда утечка данных о клиентах банков имела отношение к ЦБ.
Росфинмониторинг заявил, что утечка информации от них исключена. В Центробанке сказали, что информация об отказниках рассылается в банки в зашифрованном виде по защищенным каналам связи с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации.
«Ответственность за сохранность информации и непередачу ее третьим лицам несет финансовая организация, которая ее получила», — считают в ЦБ.
Регулятор не уточнил, будет ли принимать меры, чтобы исключить подобные утечки в будущем, пишет «Коммерсантъ».
И другие события Краснодара с 12 по 14 апреля
Обзор премьер и трейлеры на Афише Юга.ру
Чем заняться в выходные 13-14 апреля
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.