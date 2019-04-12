Данные клиентов из черного списка Центробанка попали в интернет

Личные данные около 120 тыс. клиентов из черного списка ЦБ, отказников по антиотмывочному законодательству, нашли в интернете

Базу данных отказников обнаружил «Коммерсантъ» на специализированных форумах. В нее попала информация о клиентах, которым банки отказали в обслуживании по закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (115-ФЗ). Большая часть информации — о физлицах и индивидуальных предпринимателях, еще часть — о юрлицах. В открытом доступе оказались ФИО, даты рождения, данные паспортов физлиц, про ИП известны ФИО и ИНН, про компании — наименование, ИНН, ОГРН.

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В одном из банков «Коммерсанту» неофициально подтвердили, что в списке отражены данные реальных клиентов-отказников. При этом эксперты, опрошенные газетой, не могли вспомнить случаи, когда утечка данных о клиентах банков имела отношение к ЦБ. Росфинмониторинг заявил, что утечка информации от них исключена. В Центробанке сказали, что информация об отказниках рассылается в банки в зашифрованном виде по защищенным каналам связи с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации.