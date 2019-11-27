Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

Краснодарский край, Вся Россия

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В последнюю неделю 2019 года и в первую неделю 2020-го жители России будут работать по два дня

Об этом объявил замруководителя Роструда Иван Шкловец.

Так, на последней неделе 2019-го россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря. Последний рабочий день 2019 года будет сокращен на один час. 

Сами праздники продлятся с 1 по 8 января 2020 года. 

В новом году первым рабочим днем станет четверг — 9 января, также рабочей будет пятница, 10 января, передает «360».

Как сообщали Юга.ру, в России 31 декабря предложили сделать выходным днем. При этом для сохранения общего числа выходных дней в году рабочей пришлось бы сделать субботу, 28 декабря.

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