Новый пассажирский поезд Новороссийск — Баку начнет курсировать с 10 декабря

Партнерский Краснодарский край

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С 10 декабря начинает курсировать новый пассажирский поезд №692 Новороссийск — Баку

Поезд относится к формированию Северо-Кавказского филиала АО «Федеральная пассажирская компания». В состав поезда входят плацкартные, купейные и СВ вагоны.

На маршруте предусмотрены остановки на станциях Тоннельная, Крымская, Краснодар-1, Кавказская, Армавир, Невинномысская, Минеральные Воды, Георгиевск, Прохладная, Моздок, Гудермес, Кизилюрт, Махачкала, Дербент, Хачмас, Сумгаит.

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К поезду на территории РФ применяется график гибкого регулирования тарифов, согласно которому в различные календарные периоды можно приобрести билеты с понижающим или повышающим коэффициентом.

Поезд будет отправляться из Новороссийска раз в 4 дня в 14:00 по московскому времени, из Краснодара — в 17:07, прибывать в Баку в 02:15. Время в пути от Новороссийска до Баку — 35 часов 15 минут, от Краснодара до Баку — 32 час 8 минут.

Курорты и туризм Поезда путешествия РЖД

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