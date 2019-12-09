Новый пассажирский поезд Новороссийск — Баку начнет курсировать с 10 декабря

К поезду на территории РФ применяется график гибкого регулирования тарифов, согласно которому в различные календарные периоды можно приобрести билеты с понижающим или повышающим коэффициентом.

Поезд будет отправляться из Новороссийска раз в 4 дня в 14:00 по московскому времени, из Краснодара — в 17:07, прибывать в Баку в 02:15. Время в пути от Новороссийска до Баку — 35 часов 15 минут, от Краснодара до Баку — 32 час 8 минут.