Подросток из Краснодара 101 раз подряд прослушал песню Gucci Gang рэпера Lil Pump

В честь Дня сурка сервис «Яндекс.Музыка» выяснил, какие песни пользователи чаще всего слушали на повторе

Исследование проводилось с 1 января 2017 года по 1 февраля 2018-го, в нем учитывались только непрерывные повторы одной и той же песни.

Чаще всего пользователи ставили на репит композицию «Тает лед» группы «Грибы». Второе место заняла песня «Розовое вино» Элджея & Feduk, третье — Shape of You в исполнении Эда Ширана.

В топ-10 вошли Believer — Imagine Dragons, «случайная» — LOBODA, I Got Love — MiyaGi & Эндшпиль, Рем Дигга, «Лирика» — Filatov & Karas feat. Masha, «Твои глаза» — LOBODA, Despacito в исполнении Luis Fonsi, Daddy Yankee, а также Human — Rag'n'Bone Man.

В пресс-службе «Яндекс.Музыки» отметили смещение интереса в пользу современной популярной, танцевальной музыки и рэпа. Такие композиции попали в топ треков, которые чаще всего ставили на репит в течение года.

«Яндекс» назвал слушателей, которые стали рекордсменами по количеству непрерывных прослушиваний одной песни. Лидером среди пользователей до 18 лет стал житель Краснодара, который 101 раз прослушал трек Gucci Gang американского рэпера Lil Pump. В аудитории старше 18 лет первым стал пользователь из Екатеринбурга, который послушал 253 раза «В лесу родилась елочка». Отмечается, что он до сих пор продолжает ее слушать.

Как сообщали Юга.ру, ранее «Яндекс» представил подборку самых популярных песен, которые слушали жители Краснодара летом 2017 года, а также назвал любимые песни россиян в прошлом году.