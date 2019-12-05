Жителей станицы в Крымском районе заставляют снести дома из-за близости к газопроводу. Газовики говорят, что все по закону
Жители станицы Нижнебаканской Крымского района заявили, что у них требуют снести дома из-за близкого нахождения к газопроводу
Местная телекомпания «Электрон» сообщила 2 декабря, что десять домов на улице Красина находятся в охранной зоне газопровода «Газпром трансгаз Краснодар», который находится там же, около жилых домов. В связи с этим газовая компания прислала жильцам письма с требованием в течение месяца выселиться из домов, а затем самостоятельно снести их.
В репортаже рассказали, что дома были построены на законных основаниях и до появления газопровода. Отмечается, что участки на строительство жилья выделяла районная власть более 60 лет назад.
Между тем, газовая компания подала иск в суд на жильцов ближайшего к газопроводу дома. По словам адвоката местной жительницы, вместе с иском «Газпром трансгаз Краснодар» отправил в суд сведения о том, что газопровод с 2006 года имеет стопроцентный износ и эксплуатируется уже 13 лет.
«Экспертных актов о том, что это безопасно для населения, пока в суд предоставлено не было», — сообщил журналист «Электрона».
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Источник портала Юга.ру подтвердил наличие проблемы и уточнил, что организация рассылает письма жителям улицы Красина уже на протяжении 15 лет. По его словам, администрация пыталась договориться с дочерней компанией «Газпрома», однако сделать этого пока не вышло.
В свою очередь, «Газпром трансгаз Краснодар» сообщил порталу Юга.ру, что трубопровод «Анастасиевская — Новороссийск» построили в Нижнебаканской в 1956 году и что «он находится в надлежащем техническом состоянии и лицензирован». Дом, собственнику которого предъявили иск, находится в 24 метрах от газопровода, в то время как охранная зона, согласно закону, составляет 25 метров. По данным Росреестра, его строительство завершили в 1991 году, при этом администрация района не предоставляла информации о выдаче документов на строительство, сказали в пресс-службе газовой компании.
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«По ходатайству стороны-ответчика к следующему судебному заседанию должны быть предоставлены документы о постройке данного строения до момента строительства газопровода. В этом случае „Газпром трансгаз Краснодар“ определится со своей правовой позицией и это найдет отражение в судебном процессе», — прокомментировали в пресс-службе «Газпром трансгаз Краснодар».
Иск о сносе объекта рассмотрят в районном суде Крымского района 5 декабря, где третьей стороной привлечена районная администрация. Следующее заседание пройдет в январе 2020 года.
Между тем, другие дома на улице Красина входят в зону «минимальных расстояний». Правоприменительная практика в отношении этих зон в России еще формируется, отметили в «Газпром трансгаз Краснодар», поэтому компания проводит только уведомительную работу, в рамках которой рассылает владельцам письма с указанием о «необходимости устранить нарушения».
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