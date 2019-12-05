Жителей станицы в Крымском районе заставляют снести дома из-за близости к газопроводу. Газовики говорят, что все по закону

Жители станицы Нижнебаканской Крымского района заявили, что у них требуют снести дома из-за близкого нахождения к газопроводу

Местная телекомпания «Электрон» сообщила 2 декабря, что десять домов на улице Красина находятся в охранной зоне газопровода «Газпром трансгаз Краснодар», который находится там же, около жилых домов. В связи с этим газовая компания прислала жильцам письма с требованием в течение месяца выселиться из домов, а затем самостоятельно снести их.

В репортаже рассказали, что дома были построены на законных основаниях и до появления газопровода. Отмечается, что участки на строительство жилья выделяла районная власть более 60 лет назад.

Между тем, газовая компания подала иск в суд на жильцов ближайшего к газопроводу дома. По словам адвоката местной жительницы, вместе с иском «Газпром трансгаз Краснодар» отправил в суд сведения о том, что газопровод с 2006 года имеет стопроцентный износ и эксплуатируется уже 13 лет.

«Экспертных актов о том, что это безопасно для населения, пока в суд предоставлено не было», — сообщил журналист «Электрона».