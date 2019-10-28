Жители поселка на Кубани сами собрали деньги на газификацию, но больше года не могут добиться подключения домов

Проектирование газопровода было начато в 2012 году. В 2017 году жители поселка открыли кооператив «Газ-Родники», собрали самостоятельно более 2 млн рублей на обновление проекта газификации и сделали экспертизу, прошли все необходимые согласования у «Ростехнадзора». Газопровод был построен в 2018 году, но его торжественно запустили только 8 октября 2019 года после вмешательства властей района и края и прокуратуры. Однако газ в домах местных жителей после этого не появился, без тепла остаются около двух тысяч человек.

Жители Родников написали обращение к депутату Госдумы Светлане Бессараб, в котором пожаловались на ситуацию.

«Люди полностью подготовили свои дома под газовое отопление: снесли печки, установили котлы, переоборудовали системы отопления. Были потрачены серьезные суммы на это, кому-то пришлось брать кредиты. Кроме этого, были оплачены работы на технологическую врезку домов в газовую систему, техусловия готовы, однако дома так и не подключают, говорят — ждите девять месяцев. Мы обращались в районную прокуратуру, которая также нашла нарушения в действиях АО "Газпром газораспределение Краснодар". Но дело с места не сдвинулось», — говорится в обращении.

Светлана Бессараб заявила, что компания «открыто нарушает права потребителей и ведет к срыву отопительного сезона в Белореченском районе».

Она сообщила, что направлено обращение в краевую прокуратуру с целью понудить газоснабжающую организацию подключить дома местных жителей в кратчайшие сроки.

В пресс-службе АО «Газпром газораспределение Краснодар» в свою очередь сообщили, что филиал компании не нарушал сроков подключения (техприсоединения) граждан, установленных законодательством и заключенными с ними договоров. По данным компании, по состоянию на 28 октября в филиал № 9 АО «Газпром газораспределение Краснодар» от жителей поселка Родники было подано 63 заявки о подключении объектов капстроительства к сети газораспределения. Из них: заключено договоров о подключении по 1-й категории заявителей — 32, по категории 1В -5, направлено уведомлений о предоставлении недостающих документов — 15, в работе находится 11 заявок. По заключенным договорам в филиал № 9 поступило девять заявлений на выполнение проектно-изыскательных работ. При этом заявлений на пуск газа по этим договорам еще не поступало.

В компании отметили, что в договорах прописано, что срок выполнения мероприятий по подключению объекта капстроительства и пуску газа составляет девять месяцев со дня заключения договора. Этот срок утвержден постановлением правительства № 1314.

«В указанный срок филиал № 9 АО "Газпром газораспределение Краснодар" выполнит свои договорные обязательства. Таким образом, нарушений сроков подключения, установленных действующим законодательством и заключенными с гражданами договоров, филиалом № 9 не допущено», — подчеркнули в компании.