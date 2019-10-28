Жители поселка на Кубани сами собрали деньги на газификацию, но больше года не могут добиться подключения домов
Жители поселка Родники Белореченского района не получили газ в дома после торжественного запуска газопровода в начале октября
Проектирование газопровода было начато в 2012 году. В 2017 году жители поселка открыли кооператив «Газ-Родники», собрали самостоятельно более 2 млн рублей на обновление проекта газификации и сделали экспертизу, прошли все необходимые согласования у «Ростехнадзора». Газопровод был построен в 2018 году, но его торжественно запустили только 8 октября 2019 года после вмешательства властей района и края и прокуратуры. Однако газ в домах местных жителей после этого не появился, без тепла остаются около двух тысяч человек.
Жители Родников написали обращение к депутату Госдумы Светлане Бессараб, в котором пожаловались на ситуацию.
«Люди полностью подготовили свои дома под газовое отопление: снесли печки, установили котлы, переоборудовали системы отопления. Были потрачены серьезные суммы на это, кому-то пришлось брать кредиты. Кроме этого, были оплачены работы на технологическую врезку домов в газовую систему, техусловия готовы, однако дома так и не подключают, говорят — ждите девять месяцев. Мы обращались в районную прокуратуру, которая также нашла нарушения в действиях АО "Газпром газораспределение Краснодар". Но дело с места не сдвинулось», — говорится в обращении.
Светлана Бессараб заявила, что компания «открыто нарушает права потребителей и ведет к срыву отопительного сезона в Белореченском районе».
Она сообщила, что направлено обращение в краевую прокуратуру с целью понудить газоснабжающую организацию подключить дома местных жителей в кратчайшие сроки.
В пресс-службе АО «Газпром газораспределение Краснодар» в свою очередь сообщили, что филиал компании не нарушал сроков подключения (техприсоединения) граждан, установленных законодательством и заключенными с ними договоров. По данным компании, по состоянию на 28 октября в филиал № 9 АО «Газпром газораспределение Краснодар» от жителей поселка Родники было подано 63 заявки о подключении объектов капстроительства к сети газораспределения. Из них: заключено договоров о подключении по 1-й категории заявителей — 32, по категории 1В -5, направлено уведомлений о предоставлении недостающих документов — 15, в работе находится 11 заявок. По заключенным договорам в филиал № 9 поступило девять заявлений на выполнение проектно-изыскательных работ. При этом заявлений на пуск газа по этим договорам еще не поступало.
В компании отметили, что в договорах прописано, что срок выполнения мероприятий по подключению объекта капстроительства и пуску газа составляет девять месяцев со дня заключения договора. Этот срок утвержден постановлением правительства № 1314.
«В указанный срок филиал № 9 АО "Газпром газораспределение Краснодар" выполнит свои договорные обязательства. Таким образом, нарушений сроков подключения, установленных действующим законодательством и заключенными с гражданами договоров, филиалом № 9 не допущено», — подчеркнули в компании.
В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края подтвердили ранее внесенное в газоснабжающую организацию представление. Теперь, отметили в ведомстве, люди должны на своих участках провести трубу к своим домам и получить техусловия. Там отметили, что теперь все зависит от людей, и не понятно, что еще можно сделать
Председатель кооператива «Газ-Родники» Олеся Корниенко рассказала порталу Юга.ру, что жители поселка хотели заключить договоры ранее, но им не давали этого сделать по причине того, что газ не был пущен в поселок.
«Сейчас мы подаем заявки, а они нарушают и двухнедельный срок на выдачу техусловий», — отметила она.
По ее словам, девять месяцев, о которых говорят газовики, — это срок для тех, у кого нет отвода газопровода к дому, то есть кому необходимо его строительство. Об этом говорится в постановлении правительства № 1314.
«А у тех людей, у которых все сделано, и остаются работы только в границах участка — как у многих из нас, — сроки сокращены. Там ты подаешь заявление, что готов к газификации. В течение 10 дней должен приехать технадзор, еще в течение 14 должны быть заключены договоры. Но в "Газпром газораспределении" всех людей привязывают к этому 9-месячному сроку», — заявила Корниенко.
Она также рассказала, что сотрудники компании допускают множество нарушений, касаемых не только затягивания сроков подключения домов. Так, по ее словам, газовики заставляют делать проектирование, которое не предусмотрено для частных домовладений, затягивают согласование; акты, которые подписывают в тот же день, когда осуществляют мониторинг, также затягивают на несколько месяцев; теряют документы. Людям, у которых есть отвод, и у которых врезка должна стоить четыре тысячи, газовики выставляют счет на 35 тысяч — якобы им надо его строить и т.д. Все это, сказала Корниенко, подтвердила прокуратура, внесла предписание гендиректору компании.
Она отметила, что жители поселка массово пишут заявления в прокуратуру и приемную президента. Очередная жалоба касается просрочки выдачи техусловий, неверной сметы в договорах, по затягиваемым актам.
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