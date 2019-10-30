В Майкопе из-за самовольной установки газколонки у жителей дома вместо газа пошла вода

Газовики 30 октября восстановили газоснабжение в многоквартирном доме Майкопа, где из-за несанкционированного подключения газовой колонки без газа остались 60 квартир

Выяснилось, что при самовольной установке колонки житель дома перепутал шланги. В результате газовое оборудование и сети во всем подъезде оказались заполнены водой. Газоснабжение дома было приостановлено на время устранения последствий аварийной ситуации.

Специалисты АО «Газпром газораспределение Майкоп» оперативно откачали воду из подземного газопровода, провели техобслуживание газопотребляющего оборудования в каждом жилом помещении, а также проверили сеть на герметичность.

«Мы обеспокоены случаями самовольного подключения газового оборудования к системе газоснабжения среди населения, хотя регулярно напоминаем нашим потребителям о правилах безопасности при обращении с газовыми приборами. Газовикам пришлось провести серьезный комплекс работ для восстановления газоснабжения в 60 квартирах», — прокомментировал и. о. главного инженера АО «Газпром газораспределение Майкоп» Виталий Герич, отметив, что газоснабжение в доме восстановлено полностью.

Мужчине, по вине которого соседи остались без газа, придется возместить газовой компании расходы по проведению аварийно-восстановительных работ и возобновлению газоснабжения, добавили в компании.