В Майкопе из-за самовольной установки газколонки у жителей дома вместо газа пошла вода

Адыгея

Распечатать

Газовики 30 октября восстановили газоснабжение в многоквартирном доме Майкопа, где из-за несанкционированного подключения газовой колонки без газа остались 60 квартир

Выяснилось, что при самовольной установке колонки житель дома перепутал шланги. В результате газовое оборудование и сети во всем подъезде оказались заполнены водой. Газоснабжение дома было приостановлено на время устранения последствий аварийной ситуации.

Специалисты АО «Газпром газораспределение Майкоп» оперативно откачали воду из подземного газопровода, провели техобслуживание газопотребляющего оборудования в каждом жилом помещении, а также проверили сеть на герметичность.

«Мы обеспокоены случаями самовольного подключения газового оборудования к системе газоснабжения среди населения, хотя регулярно напоминаем нашим потребителям о правилах безопасности при обращении с газовыми приборами. Газовикам пришлось провести серьезный комплекс работ для восстановления газоснабжения в 60 квартирах», — прокомментировал и. о. главного инженера АО «Газпром газораспределение Майкоп» Виталий Герич, отметив, что газоснабжение в доме восстановлено полностью.

Мужчине, по вине которого соседи остались без газа, придется возместить газовой компании расходы по проведению аварийно-восстановительных работ и возобновлению газоснабжения, добавили в компании.

Газ Газпром Майкоп Происшествия

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Ане Ольшевской из Крымска требуется 1,9 млн рублей на установку фиксатора позвоночника
Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса в Сочи
В Майкопе из-за самовольной установки газколонки у жителей дома вместо газа пошла вода
Государственно-частное партнерство в сфере туризма и спорта обсудили на форуме «Точка роста» в Сочи
«Локомотив-Кубань» на последних секундах упустил победу над «Тофашем»
На краснодарского юриста Федотову завели еще одно дело за участие в нежелательной организации. «За оспаривание краевого закона о публичных мероприятиях»

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале