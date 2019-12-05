Главред «Краснодарской Щуки» выступит с лекцией для тех, кто устал работать за еду

Партнерский Краснодарский край

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Вечером 5 декабря Tele2 проведет встречу в рамках образовательного лектория «Спичка» в Краснодаре

Для гостей встречи выступит основатель и главред интернет-журнала «Краснодарская Щука» Эльвина Абибуллаева. Аудитория онлайн-издания превышает 100 тыс. человек. В числе клиентов и рекламодателей — отель Marriott, кафе «Krasnodar», «Black Star Burger».

Встреча с Эльвиной Абибулаевой состоится 5 декабря в 19:00 в «Библиотеке кофе» на Красной, 137. Для участия надо зарегистрироваться на сайте.

Абибуллаева выступит с «Лекцией для тех, кто устал работать бесплатно или "за еду"». Спикер расскажет, как создавать информационные продукты без инвестиций, за что на современном медиарынке готовы платить рекламодатели, как выбирать и привлекать коммерческих партнеров. Абибуллаева также посоветует, как действовать в кризисных ситуациях. Слушатели смогут задать ей вопросы и получить рекомендации по развитию аккаунтов в соцсетях.

Тест про луки, лайки и мемы:

В Краснодаре уже состоялись три лекции в рамках проекта «Спичка». Их темы — развитие личных брендов в соцсетях, тенденции работы в SMM, навыки онлайн-продвижения. Экспертами выступили популярные блогеры, эксперты и лидеры мнений. Юга.ру сообщали о выступлении lifestyle-блогер Екатерина До, известная в Инстаграме как Doshka_do.

В декабре в рамках проекта состоится еще одна лекция — видеографа Ивана Махрова. Тема — «Школа видео. Как научиться снимать за 2 часа». Подробности о лекции доступны на сайте.

«Проект "Спичка" стартовал в Краснодаре осенью и становится все популярнее с каждой встречей. Для нас важно давать нашим абонентам больше возможностей для общения, творчества, личного роста. В рамках лекториев гости могут пообщаться с теми, кто уже достиг успеха в своей нише. Это хорошая возможность узнать что-то новое и полезное для себя. Все встречи бесплатны и доступны всем желающим», — отметил коммерческий директор макрорегиона «Юг» Tele2 Максим Митькин.

Интернет Лекции

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