В Краснодаре пройдет лекция блогера в рамках проекта «Спичка» от Tele2

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 запускает бесплатные лектории по всей стране

Компания организует сотни лекций лидеров мнений и ведущих блогеров регионов. Они расскажут слушателям о том, как создать личный бренд, начать зарабатывать со студенческих лет и вывести видеоблог в топ YouTube. За два года проект объединит более 250 лекций в регионах Tele2 от Дальнего Востока до Северо-Запада России. Летом проект «Спичка» успешно прошел этап тестирования, и теперь Tele2 масштабирует его на всю Россию. В крупных городах страны оператор будет проводить по две лекции ежемесячно — всего в 2019-2020 гг. состоится более 250 лекций, которые посетят десятки тысяч людей. Лектории Tele2 откроются в Краснодаре, Екатеринбурге, Ульяновске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Иркутске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Смоленске и Пскове.

Первая встреча в Краснодаре состоится 31 октября в 19:00 в кафе «Библиотека Кофе» по адресу ул. Красная. д. 137. Лектором выступит lifestyle-блогер Екатерина До, более известная в Instagram-сообществе как Doshka_do. Екатерина — автор популярного аккакунта, эксперт по SMM-продвижению, организатор мастер-классов. Екатерина поделится своим опытом развития блога в Instagram и секретами его успешной монетизации. Кроме того, блогер расскажет о том, какие темы являются наиболее востребованными и популярными, как преодолеть психологический барьер и начать рассказывать аудитории о себе. Гости также смогут задать вопросы и получить экспертные рекомендации по созданию и популяризации своего онлайн-аккаунта.

В лектории Tele2 выступают локальные лидеры мнений — известные в местных сообществах блогеры и эксперты. Лекции «Спички» — это мастер-классы от тех, кто сделал хобби своей профессией и готов делиться с аудиторией секретами успеха. Со слушателями встретятся fashion-блогеры, event-менеджеры, социальные предприниматели, редакторы известных журналов, директора креативных агентств, семейные психологи, эксперты рекрутинга. Лекции проходят в креативных пространствах, книжных магазинах, коворкинг-центрах и городских кафе. В рамках пилота лекторы Tele2 успели рассказать, как побороть страх публичных выступлений, управлять личными финансами с помощью смартфона и подготовить резюме, которое привлечет внимание работодателя. На ближайших лекциях эксперты расскажут о том, как превратить хобби в блог, продвигать личный бренд, писать интересно и создавать «цепляющий» фотоконтент в Instagram. Расписание лектория доступно по ссылке.

«Мы ориентируем проект "Спичка" на молодых прогрессивных людей, для которых важны самореализация и общественная польза. Представители поколения Z родились в эпоху развития интернет-технологий, поэтому их образ жизни, учеба и работа тесно связаны с цифровой средой. Tele2 как мобильный оператор не просто является посредником, но берет на себя более широкую роль. Проект имеет важное социальное значение и открыт всем желающим. Мы объединяем в офлайне молодую аудиторию и тех, к кому она прислушивается. Это не селебрити, но успешные представители местных сообществ. Они готовы поделиться секретами мастерства и тем, что наполняет их жизнь смыслом. В списке выступлений — только актуальные, полезные темы и советы, которые можно использовать для личного успеха и улучшения мира вокруг себя», — рассказала Нина Гюббенет, директор по управлению клиентским опытом Tele2.