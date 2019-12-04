БРИКС дал Краснодару 25,6 млн рублей на консультации и подготовку документов по «канатному метро»
Совет директоров Нового банка развития БРИКС одобрил предоставление техподдержки проекту канатного метро в Краснодаре
О том, что для строительства новой инфраструктуры Краснодар хочет сотрудничать с Минфином и банком БРИКС, мэр города Евгений Первышов заявил в октябре 2018 года.
В результате после рассмотрения в Минфине проект получил поддержку и был вынесен на заседание совета директоров банка. Он стал единственным российским проектом, получивший поддержку на заседании, которое прошло 2 декабря в Шанхае.
Сумма финансирования составит 400 тыс долларов (около 25,6 млн рублей), сообщил банк. Техническая поддержка предполагает консультационные услуги, которые будут направлены на доведение проекта до той стадии, когда его будут рассматривать внешние инвесторы. При этом в дальнейшем не исключается и предоставление кредита непосредственно от Нового банка развития.
Из документов банка следует, что «канатное метро» будет использоваться в качестве альтернативного вида общественного транспорта для разгрузки дорог, пишет «РБК Краснодар».
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В мэрии Краснодара заявили, что это значимое для города решение по нескольким причинам.
«Во-первых, Новый банк развития БРИКС — это мощный и авторитетный международный финансовый институт. Для поддержки в реализации эксперты банка выбирают наиболее перспективные инфраструктурные проекты в разных странах. Кроме того, решение — серьезный маркер для всего бизнес-сообщества, в том числе международного. Это подтверждает инвестиционную привлекательность и перспективы развития экономики Краснодара. Кроме того, это еще одно подтверждение, что городу необходимы серьезные инвестиции в крупные инфраструктурные проекты, развитие транспортных систем», — отметил начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артем Анацкий.
Он подчеркнул, что проект канатного метро ориентирован на привлечение частных инвесторов.
Новый банк развития создали в 2014 году на VI саммите стран-членов БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Цель деятельности банка — финансирование проектов инфраструктуры и устойчивого развития. Банк позволяет государствам привлекать долгосрочные инвестиции. Учредительные документы банка предусматривают использование займов, гарантий, участие в капитале, техническое содействие.
Как писали Юга.ру, стратегический совет при главе Краснодара предложил создать в городе систему канатного метро в ноябре 2017 года. Проектом заинтересовались строительные компании, которые также планировалось привлечь в качестве возможных инвесторов. Власти Краснодара привлекли к обсуждению подвесного метро ведущую иностранную компанию по строительству канатных дорог. Мэр города Евгений Первышов заявлял, что проект не потребует ни копейки денег от муниципалитета.
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