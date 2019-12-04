БРИКС дал Краснодару 25,6 млн рублей на консультации и подготовку документов по «канатному метро»

О том, что для строительства новой инфраструктуры Краснодар хочет сотрудничать с Минфином и банком БРИКС, мэр города Евгений Первышов заявил в октябре 2018 года.

В результате после рассмотрения в Минфине проект получил поддержку и был вынесен на заседание совета директоров банка. Он стал единственным российским проектом, получивший поддержку на заседании, которое прошло 2 декабря в Шанхае.

Сумма финансирования составит 400 тыс долларов (около 25,6 млн рублей), сообщил банк. Техническая поддержка предполагает консультационные услуги, которые будут направлены на доведение проекта до той стадии, когда его будут рассматривать внешние инвесторы. При этом в дальнейшем не исключается и предоставление кредита непосредственно от Нового банка развития.

Из документов банка следует, что «канатное метро» будет использоваться в качестве альтернативного вида общественного транспорта для разгрузки дорог, пишет «РБК Краснодар».