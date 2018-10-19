Для строительства новой инфраструктуры Краснодар хочет сотрудничать с Минфином и банком БРИКС
Краснодар намерен представить Минфину и Новому банку развития БРИКС инфраструктурные проекты
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Мэр Краснодара Евгений Первышов 19 октября встретился с главным экономистом Министерства финансов РФ Ольгой Поликарповой и сотрудником Нового банка развития БРИКС Чарли Тианом. Они обсудили перспективы сотрудничества, касающиеся инфраструктурных проектов. Встреча прошла в Краснодаре на форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым».
Участники встречи договорились, что Краснодар представит в Минфин первоначальную краткую информацию по каждому из проектов. В документах должен быть указан объем финансирования и сроки окупаемости.
«Краснодар нуждается в дополнительных финансовых возможностях для реализации важных инфраструктурных проектов, таких как берегоукрепление реки Кубань, строительство медицинского кластера и новых питающих центров», — сказал глава города.
Он отметил, что Краснодар участвует в краевых и федеральных программах на условиях софинансирования и привлекает инвестиции, однако этого недостаточно для города.
«Будет огромным плюсом для города, если проекты мы сможем реализовывать с помощью международных финансовых структур, таких как Новый банк развития при гарантиях и поддержке Министерства финансов», — пояснил мэр.
Чарли Тиан рассказал, что у банка БРИКС есть опыт финансирования инфраструктурных проектов в области энергетики, ЖКХ, здравоохранения. По словам Поликарповой, если проекты Краснодара одобрят, то 80% заемных денег банку вернет Минфин России, 20% — регион вместе с городом.
Новый банк развития создали в 2014 году на VI саммите стран-членов БРИКС. Цель деятельности банка — финансирование проектов инфраструктуры и устойчивого развития. Банк позволяет государствам привлекать долгосрочные инвестиции. Учредительные документы банка предусматривают использование займов, гарантий, участие в капитале, техническое содействие, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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Как сообщали Юга.ру, в этом году тема форума «Дело за малым» — «Цифровая трансформация бизнеса». Краснодар представил на мероприятии шесть инновационных проектов.
На форуме выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он заявил, что малый бизнес должен платить налог на добавленную стоимость (НДС) не более 14%. Участников также привествовал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он рассказал, что необходимо развивать цифровую инфраструктуру.
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