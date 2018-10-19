Для строительства новой инфраструктуры Краснодар хочет сотрудничать с Минфином и банком БРИКС

Краснодар намерен представить Минфину и Новому банку развития БРИКС инфраструктурные проекты

Мэр Краснодара Евгений Первышов 19 октября встретился с главным экономистом Министерства финансов РФ Ольгой Поликарповой и сотрудником Нового банка развития БРИКС Чарли Тианом. Они обсудили перспективы сотрудничества, касающиеся инфраструктурных проектов. Встреча прошла в Краснодаре на форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым».

Участники встречи договорились, что Краснодар представит в Минфин первоначальную краткую информацию по каждому из проектов. В документах должен быть указан объем финансирования и сроки окупаемости.

«Краснодар нуждается в дополнительных финансовых возможностях для реализации важных инфраструктурных проектов, таких как берегоукрепление реки Кубань, строительство медицинского кластера и новых питающих центров», — сказал глава города.