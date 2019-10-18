Власти Сочи выложили видео об опасности самостроев. Их назвали «самоволками» и поставили очень напряженную музыку

В ролике самовольно возведенные дома называют опасными для жизни и призывают не покупать квартиры в незаконных строениях.

«Объекты самовольного строительства несут угрозу жизни и здоровью граждан, ведь зачастую недобросовестные застройщики не осуществляют подготовку проектной документации при строительстве под видом ИЖС многоквартирных домов, никто из недобросовестных застройщиков не задумывается о требованиях к надежности и безопасности самовольно возводимых объектов», — отметили в управлении.

Эмоциональный призыв подкрепили напряженным звукорядом. Приложение Shazam использованную в ролике музыку не определило, но она напоминает некоторые композиции известных кинофильмов.