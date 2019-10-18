Власти Сочи выложили видео об опасности самостроев. Их назвали «самоволками» и поставили очень напряженную музыку
Управление муниципального земельного контроля администрации Сочи 18 октября разместило в своем инстаграме видео о самостроях
В ролике самовольно возведенные дома называют опасными для жизни и призывают не покупать квартиры в незаконных строениях.
«Объекты самовольного строительства несут угрозу жизни и здоровью граждан, ведь зачастую недобросовестные застройщики не осуществляют подготовку проектной документации при строительстве под видом ИЖС многоквартирных домов, никто из недобросовестных застройщиков не задумывается о требованиях к надежности и безопасности самовольно возводимых объектов», — отметили в управлении.
Эмоциональный призыв подкрепили напряженным звукорядом. Приложение Shazam использованную в ролике музыку не определило, но она напоминает некоторые композиции известных кинофильмов.
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Сейчас в Сочи сносят четыре самовольных объекта.
Как сообщали Юга.ру, в июле власти Сочи предложили не сносить некоторые многоэтажки, признанные незаконными. В списке 25 объектов: 8 — в Адлерском районе, 10 — в Хостинском, 7 — в Центральном.
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