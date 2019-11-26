В Сочи начали сносить 12 многоэтажек, признанных незаконными

Краснодарский край

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В Сочи 26 ноября начались работы по демонтажу 12 многоквартирных домов

26 ноября состоялась встреча первого вице-мэра города Дениса Юрковского с журналистами. На ней он рассказал о сносе 12 многоэтажных домов, признанных незаконными. На это есть соответствующее решение суда. По словам Юрковского, работу по выявлению объектов самовольного строительства в Сочи усилили.

«Рабочие группы еженедельно ведут мониторинг, чтобы не допустить появление самоволок», — уточнил вице-мэр.

Как сообщали Юга.ру, в октябре власти Сочи опубликовали видео об опасности самостроев, в котором их называли «самоволками», а на фоне играла напряженная музыка. В ноябре в Адлерском районе Сочи начали сносить пятиэтажный многоквартирный дом на улице Бакинской в районе стадиона «Фишт».

Недвижимость Самострой Сочи Строительство

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