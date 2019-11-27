Четыре игрока «Краснодара» претендуют на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ

Краснодарский край, Вся Россия

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Стали известны номинанты на звание лучшего молодого игрока года в Российской премьер-лиге

Премию «Первая пятерка» вручают лучшему молодому игроку в РПЛ. Претендентов определяет Детская футбольная лига. Всего в списке кандидатов оказались 11 футболистов, чей возраст не старше 21 года. По условиям, спортсмены должны провести минимум 50% матчей своей команды в РПЛ.

Среди номинатов — четыре игрока ФК «Краснодар»: нападающие 19-летний Магомед-Шапи Сулейманов и 20-летний Иван Игнатьев, защитник «Краснодара 2» 20-летний Даниил Уткин и вратарь основного состава 20-летний Матвей Сафонов.

Также лучшим молодым игроком могут признать игроков московского «Спартака» Александра Максименко, Игоря Дивеева, Ивана Облякова, выступающего за «Динамо» Романа Евгеньева, Даниила Глебова из «Ростова» и Александра Ломовицкого из «Спартак» — «Арсенал».

Победителя выберут в ходе голосования, участие в котором примут все руководители и главные тренеры клубов РПЛ. Также в выборе примут участие представители Футбольной национальной лиги, Профессиональной футбольной лиги, эксперты и представители СМИ, передает «360».

Премия «Первая пятерка» вручается Детской футбольной лигой с 2002 года. Среди ее обладателей — Игорь Акинфеев, Александр Кокорин, Александр Головин и другие именитые футболисты.

Рейтинги РПЛ ФК «Краснодар» Футбол

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