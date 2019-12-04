На участников банды Цапка завели новое уголовное дело о хищении

Потерпевшие по делу банды Цапков инициировали возбуждение нового дела. Деньги, которые взыскали в их пользу с банды, были похищены

Известно, что ранее суд постановил взыскать в пользу потерпевших около 300 млн рублей. Более 119 млн из них взыскали со счета матери Цапка. Вдова Цапка перечислила пострадавшим около 31 млн рублей, которые находились на ее счете с 2010 года. Кроме того, производство о взыскании денег — 100 млн рублей — было открыто в отношении Вячеслава Рябцева, Андрея Быков и Владимира Алексеева.

Директор юридической компании «Центр правосудия» Армен Восканян рассказал 3 декабря, что деньги, которыми обладали члены банды, были получены в банках с помощью невозвратных кредитов для подконтрольных фирм. По его данным, сумма достигала 5 млрд рублей.

«В этой части следственными органами не была дана оценка их действиям, так как расследовалось основное направление — убийства, а экономическая часть деятельности банды не проверялась. В итоге деньги, которые были похищены, остались у родственников членов банды», — сообщил он.

Он добавил, что похищенными средствами все еще могут пользоваться родственники членов банды. По некоторым данным, деньги могли быть похищены у «Россельхозбанка», «Сбербанка» и других финансовых организаций. Адвокат уже обратился в следственные органы края, сообщает ТАСС.

В 2010 году в станице Кущевской произошло массовое убийство — в одном из домов нашли тела 12 человек, включая четверых детей. По подозрению в организации убийств задержали банду Сергея Цапка, которая орудовала в станице на протяжении многих лет. В 2013 году Краснодарский краевой суд обвинил участников банды в убийстве 19 человек и вынес им приговор.

В ходе расследования выяснилось, что бандитам покровительствовали правоохранительные органы. 28 ноября 2019 года стало известно, что в Краснодаре нашли тело бывшего начальника Кущевского РОВД. Его также считали покровителем банды.