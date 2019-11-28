В Краснодаре нашли тело бывшего начальника Кущевского РОВД. Его считали покровителем Цапков

В Краснодаре 28 ноября нашли мертвым бывшего начальника ОВД по Кущевскому району 60-летнего Владимира Финько

Тело Финько обнаружили в его доме в Краснодаре, пишет «Коммерсантъ-Юг» со ссылкой на источник в силовых структурах. По предварительным данным, имеются признаки насильственной смерти. По этому факту правоохранительные органы проводят проверку. При этом источник «Комсомольской правды — Кубань» заявил, что Финько покончил с собой. Источник добавил, что В последнее время мужчина сильно болел. В пресс-службе СКР по Краснодарскому краю сообщили порталу Юга.ру, что информацией о смерти Финько не обладают.

Кто такой Владимир Финько? Владимир Финько стал главой Кущевского РОВД в 2001 году. Его фамилия фигурировала в материалах СМИ, связанных с бандой Цапков. Например, предшественник Финько Павел Корниенко обвинял его в покровительстве группировке. В 2005 году экс-начальник Кущевского РОВД оставил должность после громкого скандала: ректор Северо-Кубанского гуманитарно-технологического института Галина Крошка вместе со студентами обратилась к властям Краснодарского края с просьбой защитить их от преступной группировки. Студенты сообщили, что местные бандиты отнимают у них деньги, сотовые телефоны, избивают на глазах прохожих в общественных местах.

В ходе проверки этого заявления были выявлены нарушения со стороны правоохранительных органов, в отношении Финько возбудили уголовное дело — его обвинили в злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело дошло до суда, где в сентябре 2006 года Финько был оправдан. В 2006 году полковника милиции Финько перевели из Кущевского в Абинский район. В 2011 году он прошел переаттестацию и до июля 2012 года являлся начальником ОВД по Абинскому району Краснодарского края. Финько продолжил служить в МВД до выхода на пенсию.