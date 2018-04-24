ГИБДД планирует объединить площадку и город в единый экзамен на права

Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал о планируемых изменениях в экзамен на получение водительского удостоверения

В интервью «Коммерсанту» Черников сообщил о планах объединить две части экзамена: в городе и на автодроме.

Он отметил, что в 2017 году аварийность с участием молодых водителей снизилась на 15%, притом что раньше она росла. Однако многие автошколы не дают подготовку такого уровня, чтобы человека можно было сразу выпустить на дорогу: экзамен в ГИБДД с первого раза сдает не более 8% претендентов на права.

«Мы готовим ряд изменений. Сейчас практическая часть экзамена разбита на два части — площадка и так называемый город. Мы предусматриваем объединение их в единый практический экзамен, который позволит нам видеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях», — рассказал глава ведомства.

По его мнению, для проверки навыков на площадках достаточно внутреннего экзамена в автошколе, а трудности у начинающих водителей возникают в потоке.

«Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединенный экзамен, в который будут обязательно включены элементы площадки», — заключил Черников.

Руководитель ГИБДД добавил, что сейчас идет обсуждение изменений с Министерством образования и науки РФ. Решение планируется принять в течение года.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин выразил мнение, что планируемые изменения порядка проведения экзамена в ГИБДД — верный подход, не вызывающий возражений.

«Все-таки экзамен должен быть максимально приближен к реальности. В жизни так и происходит: человек трогается с места, выезжает на улицу, паркуется, совершает какие-то маневры — и все это в городе. Поэтому, если все будет происходить в реальном режиме, это достаточно органично и правильно. Такая методика вполне корректна», — цитирует эксперта RT.

Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года автошколы просили Госдуму дать им право принимать водительские экзамены вместо ГИБДД.