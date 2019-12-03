Краснодарская «Типография» проведет бесплатный курс «Искусство быстрого реагирования»

Краснодарский институт современного искусства «Типография» объявил о наборе студентов на 2020-2021 учебный год на курс «Искусство быстрого реагирования»

Приглашаются не только художники и учащиеся художественных училищ и вузов, но и те, кто интересуется современным искусством и хочет развиваться как искусствовед, куратор или арт-критик. В программе обучения предусмотрены лекции, семинары, ридинг-группы, дискуссии, исследования, выездные практики, интервенции в городское пространство, выставки, фестивали, концерты, перформансы, пикники.

Курс разделен на блоки: ситуация/контекст; антидот Ctrl-С-культ; самоорганизация/сетевое взаимодействие; встреча/случайность; материал; работа с пространством; процесс/зритель/потлач; взгляд художника/стратегии.

Вести занятия будут художники, кураторы, искусствоведы, арт-критики, арт-журналисты, галеристы, коллекционеры: группировка ЗИП (Евгений Римкевич, Василий и Степан Субботины), Елена Ищенко, Мариана Кручински, Эльдар Ганеев и приглашенные гости.