Краснодарская «Типография» проведет бесплатный курс «Искусство быстрого реагирования»
Краснодарский институт современного искусства «Типография» объявил о наборе студентов на 2020-2021 учебный год на курс «Искусство быстрого реагирования»
Приглашаются не только художники и учащиеся художественных училищ и вузов, но и те, кто интересуется современным искусством и хочет развиваться как искусствовед, куратор или арт-критик. В программе обучения предусмотрены лекции, семинары, ридинг-группы, дискуссии, исследования, выездные практики, интервенции в городское пространство, выставки, фестивали, концерты, перформансы, пикники.
Курс разделен на блоки: ситуация/контекст; антидот Ctrl-С-культ; самоорганизация/сетевое взаимодействие; встреча/случайность; материал; работа с пространством; процесс/зритель/потлач; взгляд художника/стратегии.
Вести занятия будут художники, кураторы, искусствоведы, арт-критики, арт-журналисты, галеристы, коллекционеры: группировка ЗИП (Евгений Римкевич, Василий и Степан Субботины), Елена Ищенко, Мариана Кручински, Эльдар Ганеев и приглашенные гости.
Обучение продлится с января 2020 года по май 2021 года. Учебные сессии проходят одни раз в месяц по пять дней подряд. Принимаются желающие из ЮФО и других регионов России, а также из стран СНГ. Оплата проезда и проживания иногородним участникам не предоставляется. Для поступления в школу необходимо прислать по электронной почте заявку с мотивационным письмом, резюме (образование, работа, творческая деятельность, выставки, публикации) и творческим портфолио.
Обучение бесплатное. Заявки принимаются до 15 января 2020 на электронный адрес kicacancan@gmail.com. Возрастное ограничение — 18+.
Как писали Юга.ру, из-за повышения арендной платы Центр современного искусства «Типография» в августе покинул помещение на улице Буденного и переехал на Зиповскую, 5, корпус 33.
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