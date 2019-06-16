Число жертв взрыва на танкере в Махачкале возросло до четырех

Четыре человека погибли в результате взрыва на танкере в Махачкале, сообщил 15 июня судовладелец

Ранее сообщалось о трех погибших и пятерых пострадавших.

«Из 12 членов экипажа на берег эвакуировано девять, из них трое пострадавших были отправлены в медицинские учреждения», — говорится в сообщении судоходной компании «Волжское пароходство», владеющей танкером.

Как сообщали Юга.ру, ранним утром 11 июня в Махачкалинском морском торговом порту при перекачке нефти с танкера взорвалась газовоздушная смесь. Пожар тушили несколько часов.