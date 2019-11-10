Пенсионер погиб при столкновении двух лодок на Дону
В Аксайском районе Ростовской области 9 ноября в результате столкновения лодок погиб пенсионер
По предварительным данным, около 11:00 на реке Дон столкнулись два катера. На их борту всего находилось четыре человека. В результате аварии погиб 78-летний местный житель.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются причины произошедшего, рассказали в пресс-службе Южного СУТ СК России.
Напомним, в середине июля в реке Дон в Ростове перевернулась лодка, в результате чего один человек пропал. Двоих удалось спасти.
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