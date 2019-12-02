Эксперт: курение, сахар, холестерин и повышенное давление — главные враги кровеносных сосудов

Врач из Германии перечислил факторы, которые могут привести к утрате эластичности, спазмам и закупорке кровеносных сосудов

По словам директора Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена Мартина Галле, никотин способен вызывать спазм сосудов, а ядовитые вещества, которые содержатся в табачном дыме, разносятся по тканям в течение 20 секунд, мгновенно отравляя организм и запуская необратимые процессы разрушения внутреннего слоя сосудов.

Также стенки сосудов разрушает высокий уровень сахара в крови, отметил врач. Не менее вреден для них и холестерин — по словам Галле, он способствует образованию бляшек и закупорке сосудов. А при гипертонии могут случаться разрывы кровеносных сосудов, предупредил медик.

Избежать заболеваний сосудисто-кровеносной системы поможет здоровый образ жизни, употребление овощей и продуктов с ненасыщенными жирными кислотами, например, оливкового, рапсового и подсолнечного масла, а также контроль веса, сообщило 1 декабря ИА REGNUM со ссылкой на немецкий портал Focus.

Как писали Юга.ру, Минздрав России назвал четыре обязательных условия здорового образа жизни. Это отказ от курения, потребление не менее 400 граммов овощей и фруктов в день, занятия спортом не менее 30 минут и потребление не более 5 граммов соли в день. А в 2017 году медики на конгрессе Европейского респираторного общества в Милане заявили, что курение вейпов вредит сердцу и сосудам.