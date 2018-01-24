Минздрав назвал четыре обязательных условия здорового образа жизни

В Минздраве назвали четыре главных критерия здорового образа жизни, которые должны выполняться одновременно

Как заявил на пресс-конференции гендиректор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный специалист министерства по профилактической медицине, профессор, д. м. н. Сергей Бойцов, здоровый образ жизни — понятие не выдуманное, а вычисленное.

«Это когда человек выполняет четыре условия: первое — не курит, второе — если он потребляет не менее чем 400 граммов овощей и фруктов в день, занимается умеренной и высокой активностью не менее 30 минут, например, ходьбой в интенсивном темпе. Четвертое условие — нормальное или низкое потребление соли, то есть не более 5 граммов в сутки», — цитирует Бойцова «Интерфакс».

Он подчеркнул, что все четыре фактора должны выполняться одновременно, и если, к примеру, человек курит, но выполняет все остальные условия, «то его образ жизни уже нездоровый».

По словам профессора, если человек выполняет все четыре условия, то вероятность смерти от болезней системы кровообращения или общей смертности у него в течение трех лет снижается на 50% в сравнении с теми, у которых этих факторов нет. Поэтому именно эти переменные вошли в список, уточнил он.

При этом, по словам Бойцова, специалисты пока не определились по поводу потребления алкоголя и его влияния на смертность.

«По поводу алкоголя мы сейчас дополняем, но пока в своих расчетах, которые нам показали, что это действительно позволяет снизить смертность от болезней системы кровообращения и общую смертность примерно на 50%, фактор алкоголя не был введен, поэтому эти расчеты еще не закончены», — сказал Бойцов.

Он уточнил, что эти данные основаны на результатах исследований ЭССЕ-РФ (эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний), проводимых в России.