«Гавкучая зараза!». В Краснодаре коллегия судей проверит информацию о судье, который обматерил женщину на заседании

Телеграм-канал Baza 2 декабря разместил аудиозапись с заседания, в котрой, как утверждает канал, судья Советского райсуда Краснодара Валерий Мурсалов разговаривает с местной жительницей о законности строительства сарая на участке. Во время беседы Мурсалов неуважительно и резко обращается к женщине.

«Да помолчать вы можете? Вот же гавкучая зараза! Я б тебя тоже отлупил бы! Слушай, забудь эту прокуратуру и заткнись! Еще раз говорю, дом сейчас на настоящий момент незаконно построен? Да заткнись ты, ***** такая, а! Документы у тебя есть или нет? Право собственности? Как у тебя документы есть, покажи! Если нет, сейчас на месяц пойдешь туда! […] Слушай, ты помолчать можешь, а?! Послушать, помолчать! Сколько ты гавкаешь! Сколько в тебе говна! И ты еще обиженная!», — говорит мужчина в записи.