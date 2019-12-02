«Гавкучая зараза!». В Краснодаре коллегия судей проверит информацию о судье, который обматерил женщину на заседании
В телеграме появилась запись разговора, в котором судья, предположительно, Советского районного суда Краснодара, использует нецензурную брань во время заседания. Суд пообещал разобраться
Телеграм-канал Baza 2 декабря разместил аудиозапись с заседания, в котрой, как утверждает канал, судья Советского райсуда Краснодара Валерий Мурсалов разговаривает с местной жительницей о законности строительства сарая на участке. Во время беседы Мурсалов неуважительно и резко обращается к женщине.
«Да помолчать вы можете? Вот же гавкучая зараза! Я б тебя тоже отлупил бы! Слушай, забудь эту прокуратуру и заткнись! Еще раз говорю, дом сейчас на настоящий момент незаконно построен? Да заткнись ты, ***** такая, а! Документы у тебя есть или нет? Право собственности? Как у тебя документы есть, покажи! Если нет, сейчас на месяц пойдешь туда! […] Слушай, ты помолчать можешь, а?! Послушать, помолчать! Сколько ты гавкаешь! Сколько в тебе говна! И ты еще обиженная!», — говорит мужчина в записи.
Пресс-секретарь Краснодарского краевого суда Мария Пирогова сообщила порталу Юга.ру, что Мурсалов подал в отставку, однако это никак не связано с появившейся аудиозаписью.
«Он давно подал заявление, а в прошлую пятницу коллегия суда удовлетворила его», — отметила Пирогова.
Его полномочия прекратятся 1 января 2020 года. Вместе с тем, квалификационная коллегия судей Краснодарского края проведет проверку по факту появления записи. Если дисциплинарный проступок будет доказан, к Мурсалову пообещали применить санкции.
В феврале 2018 года стало известно, что другой краснодарский судья, сотрудник Арбитражного суда Краснодарского края, бранился во время заседания. А в июле прекратили полномочия судьи, отправившей в СИЗО лежачего смертельно больного инвалида. В октябре двух судей на Кубани досрочно лишили полномочий из-за нарушений норм процессуального права.
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