На Кубани почтят память погибших солдат Великой Отечественной войны

Краснодарский край

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Церемония возложения цветов состоится в Краснодаре 3 декабря, в День неизвестного солдата

День неизвестного солдата отмечается в России с 2014 года. Именно 3 декабря, в день разгрома немецких войск под Москвой, в 1966 году в Александровском саду у стен Московского Кремля был торжественно захоронен прах неизвестного солдата.

В церемонии будут участвовать органы исполнительной и законодательной власти региона, ветераны Великой Отечественной войны, курсанты, школьники, студенты, члены поисковых отрядов и молодежных объединений. Они возложат цветы на площади Памяти Героев у Вечного огня и на Всесвятском кладбище у памятника воинам, погибшим при освобождении краевого центра, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара хотят отреставрировать все мемориалы в Краснодаре к 75-летию Победы, а в Сочи установят мемориальные доски на 39 домах, где жили герои Великой Отечественной войны.

 

75 лет освобождению Кубани Великая Отечественная война Памятники

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