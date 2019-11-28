В Сочи установят мемориальные доски на 39 домах, где жили герои Великой Отечественной войны
В Сочи 9 декабря откроют мемориальные доски с именами тех, кто прославился военными подвигами
В четырех районах курорта установят 39 памятных табличек Героев Советского Союза и России. Например, в Центральном районе мемориальные доски появятся на 22 домах, в которых жили лейтенант Петр Барабанов, подполковник Алексей Беспятов, майор Александр Важинский, капитан Иван Гросул и другие.
В Адлерском районе памятные таблички появятся на домах гвардии майора Стефана Войтенко, лейтенанта Ивана Худякова и почетного гражданина Сочи, полного кавалера Ордена Славы Михаила Трубачева.
С инициативой увековечить имена героев выступило сочинское отделение Российского военно-исторического общества, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Напомним, в сентябре в Туапсе сделали памятник героям войны с орфографическими ошибками, а в ноябре в Краснодаре открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону.
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