В Сочи установят мемориальные доски на 39 домах, где жили герои Великой Отечественной войны

Краснодарский край

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В Сочи 9 декабря откроют мемориальные доски с именами тех, кто прославился военными подвигами

В четырех районах курорта установят 39 памятных табличек Героев Советского Союза и России. Например, в Центральном районе мемориальные доски появятся на 22 домах, в которых жили лейтенант Петр Барабанов, подполковник Алексей Беспятов, майор Александр Важинский, капитан Иван Гросул и другие. 

В Адлерском районе памятные таблички появятся на домах гвардии майора Стефана Войтенко, лейтенанта Ивана Худякова и почетного гражданина Сочи, полного кавалера Ордена Славы Михаила Трубачева.

С инициативой увековечить имена героев выступило сочинское отделение Российского военно-исторического общества, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи. 

Напомним, в сентябре в Туапсе сделали памятник героям войны с орфографическими ошибками, а в ноябре в Краснодаре открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону.

Великая Отечественная война Награды Памятники Сочи

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