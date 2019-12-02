Краснодарский боксер стал претендентом на титул чемпиона мира IBF

В Майкопе 30 ноября прошел международный турнир по профессиональному боксу «Сердце Кавказа», где главным победителем стал краснодарец

Главным поединком турнира стал бой между 33-летним сибиряком Юрием Кашинским и 28-летним краснодарцем Русланом Файфером. Они встретились в отборочном поединке по версии IBF. По итогам 12 раундов Файфер победил единогласным судейским решением (115-111, 115-111, 114-112). Он также стал претендентом на титул чемпиона мира IBF в первом тяжелом весе, которым на данный момент владеет кубинский боксер Юньер Дортикос.

В рамках полутяжелого веса в бое за пояс WBO Global 33-летний Максим Власов одержал победу над Эммануэлем Мартеем из Ганы. Первый международный турнир «Сердце Кавказа» оказался успешным и для боксеров Адыгеи — 25-летнего Игоря Ионова и 19-летнего Сергея Врадия. Оба одержали победу.

Глава Адыгеи поздравил спортсменов, отметил их высокий профессионализм и волю к победе. Промоутер турнира Алексей Васильев рассказал порталу Юга.ру, что организация соревнований прошла на высоком уровне и республика может стать постоянным местом проведения турнира «Сердце Кавказа».